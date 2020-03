Stiri pe aceeasi tema

- Tarile nu pot sa-si blocheze, pur si simplu, populatia pentru a invinge coronavirusul, a declarat expertul in situatii de urgenta al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, adaugand ca sunt necesare si masuri de sanatate publica pentru a evita reaparitia virusului. "Ceea ce trebuie…

- Coreea de Sud a raportat 93 de cazuri noi de coronavirus, miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate cu COVID-19 ajunge, astfel, la 8.413, potrivit datelor centrelor coreene pentru controlul și prevenirea bolilor, citate de Reuters.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis…

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ungaria a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care vor trebui sa ramana doua saptamani in izolare la domiciliu,…

- Administratia presedintelui Donald trump analizeaza daca se se foloseasca de prerogativele speciale conferite de Legea Productiei pentru Aparare pentru a extinde rapid fabricarea de masti si echipamente de protectie pentru combaterea coronavirusului in Statele Unite, au declarat doi oficiali citati…

- Ministrul rus al sanatatii Mikhail Murashko a declarat miercuri ca va fi nevoie de o perioada cuprinsa intre opt si 10 luni pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, relateaza agentia de stiri Interfax, preluata de Reuters."In prezent, procesul de dezvoltare a unui vaccin nu este…

- Samsung anunța numirea lui Hoon Seol in calitate de președinte al Samsung Electronics Romania și Bulgaria. Acesta va fi responsabil de gestionarea activitaților companiei pe piețele din Romania și Bulgaria. Hoon a absolvit Universitatea din Coreea in 1996, an in care s-a alaturat echipei Samsung Electronics.…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Banca Goldman Sachs a declarat ca o posibila scadere a cererii de petrol in China, din cauza coronavirusului, ar putea reduce prețurile petrolului cu aproximativ 3 dolari pe baril, in ciuda ingrijorarilor legate de situația din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters, conform Mediafax.Boala a…