- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…

- Hidroxiclorochina, un medicament antimalaric ce ar putea fi considerat ‘un dar venit din cer’ in lupta impotriva noului coronavirus, potrivit presedintelui american Donald Trump, si a carui utilizare a generat dezbateri aprinse in multe tari, nu este mai eficient decat alte tratamente deja existente…

- Ungaria a interzis exportul de sulfat de hidroxiclorochina, o substanta activa folosita pentru unele medicamente cu care sunt tratati in mai multe tari bolnavii de COVID-19, a anuntat miercuri guvernul de la Budapesta, relateaza agentiile Reuters si MTI.Interdictia vizeaza sulfatul de hidroxiclorochina…

- Interdicția pentru batrani de a mai ieși din case va fi valabila in perioada 26 martie – 14 aprilie, a anuntat Seghei Sobianin. Intrebat in ce masura interdicția i se va aplica și președintelui Vladimir Putin, care are 67 de ani, primarul Moscovei a spus ca seful de la Kremlin lucreaza unde…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Turcia a suspendat sambata cursele aeriene spre alte 46 de tari si a extins masurile restrictive pe plan national pentru limitarea propagarii noului coronavirus, potrivit dpa.Printre destinatiile vizate figureaza intre altele Finlanda, India, Niger, Portugalia si Kazahstan, zborurile urmand…

- Presedintii francez Emmanuel Macron si american Donald Trump au convenit sa dezvolte in cadrul G7 o coordonare sanitara, stiintifica si economica in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP.