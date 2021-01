Inchiderea frontierei intre Statele Unite si Canada pentru toate calatoriile neesentiale a fost prelungita cu o luna, pana la 21 februarie, a anuntat marti premierul canadian Justin Trudeau, relateaza AFP. "Aceasta este o decizie importanta, care va permite oamenilor de ambele parti ale frontierei sa fie in siguranta", a explicat el in cadrul unei conferinte de presa. Inchiderea granitelor Statelor Unite cu cei doi parteneri de liber schimb nord-americani, Canada si Mexic, a fost decisa in martie si prelungita in fiecare luna de atunci. Sunt permise doar comertul cu marfuri si calatoriile considerate…