Cetatenii din judetul Vaslui vor avea obligativitatea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis duminica membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan, masura va intra in vigoare incepand de luni, 6 aprilie.