Coronavirus în România: Scade numărul persoanelor infectate Aproape 30.000 de cazuri noi de coronavirus au fost diagnosticate, in ultimele 24 de ore, in Romania, fiind raportate 101 decese, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. In ultimele 24 de ore, numarul persoanelor infectate a scazut ușor. Sambata au fost inregistrate 28.921 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2, conform datelor existente la nivelul CNCCI. De asemenea, au fost raportate 110 decese, dintre care 9 sunt din perioada anterioara. The post Coronavirus in Romania: Scade numarul persoanelor infectate appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 5 februarie 2022: PESTE 28.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 101 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial 5 februarie 2022: PESTE 28.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 101 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de sambata, 5 februarie 2022, autoritațile…

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost diagnosticate peste 20.000 de cazuri noi de coronavirus și au fost raportate 41 de decese, potrivit bilanțului provizoriu transmis luni de CNCCI. In ultimele 24 de ore, numarul persoanelor infectate a crescut ușor fața de raportarea de duminica. Conform datelor…

- 29 ianuarie 2022: Peste 30.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 29 ianuarie 2022: Peste 30.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 72 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de sambata, 29 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 19.649 cazuri de infectare cu coronavirus, conform anunțului facut de Grupul de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 21 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 19.649 cazuri de persoane…

- Peste 10.000 de cazuri noi de coronavirus au fost diagnosticate, in ultimele 24 de ore in Romania, fiind raportate 32 de decese, dintre care trei anterioare, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. Atat numarul persoanelor infectate, cat și al deceselor este in creștere. Conform datelor existente…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate peste 700 de cazuri noi de coronavirus in Romania și au fost raportate 64 de decese, dintre care 8 sunt din zilele anterioare, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. Conform datelor existente sambata la nivelul CNCCI, in ultimele 24 de ore au fost…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.032 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, conform Grupului de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 9 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.032 cazuri de persoane pozitive…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate aproape 1.100 de cazuri noi de coronavirus in Romania și au fost raportate 107 decese, dintre care 15 anterioare ultimelor 24 de ore, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, luni, in ultimele 24 de ore…