Coronavirus in Romania. Cifrele actualizate. Creste numarul de cazuri! Situatia la Constanta

Raport coronavirus in Romania In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.118 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 523 mai mult decat in ziua anterioara. 778 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In total, pana astazi, 17 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.911.546 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID ndash; 19 , ...