Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 2.912.705. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate 11.696 de cazuri noi, depistate in 35.846 de teste. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 4.032, cu 126 mai puține fața de ziua anterioara. La ATI sunt internate 277 persoane, cu 14 mai multe fața de ziua anterioara. Din cei 277 pacienți…