Coronavirus în România, 26 februarie. Sub 10.000 de infectări…

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.974 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 1.775 mai puține decat in ziua anterioara. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul detaliat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe In total, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.717.289 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 107.924 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Pana astazi, 63.193 de persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au murit,…