Romania a ajuns la 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.719 cazuri noi. In jurul orei 13.00, autoritațile transmit un nou bilanț actualizat cu numarul de cazuri noi de COVID și cel al deceselor, cat și situația pe județe. Cel mai recent bilant al Grupului de Comunicare Strategica arata ca in Romania au fost confirmate de la debutul pandemiei 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 650.189 de pacienți au fost declarați vindecați. Bilantul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 17.722, dupa ce,…