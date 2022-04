Coronavirus în România, 16 aprilie. Numărul cazurilor COVID, în scădere In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.255 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 222 mai puține fața de ziua anterioara, potrivit celui mai recent bilanț.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.De la debutul pandemiei, 65.310 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat, dintre care 13 in ultimele 24 de ore. Dintre cele 13 decese, 1 a fost inregistrat la categoria de varsta 40-49 de ani, 3 la categoria de varsta 60-69 de ani, 2 la categoria de varsta 70-79 de ani și 7 la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

