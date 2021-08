Coronavirus în lume: Record de decese în Rusia, Japonia suspendă utilizarea a 1,6 milioane de doze Moderna Noi bilanțuri și masuri luate în lume, raspândirea cu repeziciune a variantei Delta: ultimele evoluții ale pandemiei Covid-19:

Japonia a anunțat joi ca suspenda utilizarea a 1,63 milioane de doze de vaccin Moderna din cauza unor impuritați gasite în flacoanele de ser sigilate.

Rusia: record zilnic de decese



Rusia a înregistrat joi un nou record zilnic de decese (820), vaccinarea ramânând lenta , iar restricțiile absente în ciuda raspândirii variantei Delta.



Australia: peste 1.000 de cazuri în 24 de ore



Sursa articol: hotnews.ro

