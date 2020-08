Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL| UN NOU RECORD AL CAZURILOR DE COVID-19 A FOST DOBORAT! 1454 cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 66.631 de imbolnaviri Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații, joi, 13 august, noul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este posibil ca SUA sa dispuna de un vaccin impotriva noului coronavirus inainte de alegerile prezidentiale programate pe 3 noiembrie, o previziune mult mai optimista fata de calendarul avansat anterior de proprii consilieri de la Casa Alba din domeniul…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 30.223 de morti pe teritoriul Frantei, au anuntat marti seara autoritatile medicale de la Paris, raportand peste 900 de noi cazuri Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului Le Figaro si agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Citește și:…

- In cadrul primei sale conferințe de presa de la finalul lunii aprilie, președintele american, Donald Trump, a recunoscut, marți, gravitatea pandemia de coronavirus din țara sa. „Din nefericire, asta se va inrautati cu siguranta, inainte de a se ameliora. Nu-mi place sa spun asta, dar asa e”, a spus…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut marti gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, in prima sa conferinta de presa, de la sfarsitul lui aprilie, pe tema "virusului din China", dupa cum il numeste, scrie AFP. "Din nefericire, asta se va inrautati cu siguranta, inainte…

- Cartea fostului consilier prezidential John Bolton despre activitatea la Casa Alba a aparut marti in librarii, semnaleaza dpa. Presedintia americana incercase sa impiedice publicarea informatiilor neconvenabile pentru presedintele Donald Trump, ajunse deja pe internet, potirivt Agerpres. Bolton i-a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat joi condoleante rudelor celor 100.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus in SUA, dupa ce acest prag tragic fusese depasit miercuri, potrivit AFP si Reuters. "Tocmai am atins un prag foarte trist cu numarul de morti din cauza pandemiei de coronavirus…