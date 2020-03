Coronavirus în Italia. Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 ar putea fi de 600.000 "La fiecare contagiere confirmata exista alte zece neinregistrate", a afirmat Borrelli, intr-un interviu acordat ziarului La Repubblica, citat de Agerpres. Seful Protectiei Civile este cel care anunta in fiecare zi datele oficiale pentru presa. Luni a precizat ca numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Italia era de 63.000. Intrebat daca are sens sa mai comunice zilnic numarul infectarilor, Angelo Borrelli a recunoscut ca s-a gandit si el la acest lucru si ca multi i-au cerut sa se opreasca de la a o mai face. "Pot fi date imperfecte, dar inca din prima zi am dat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

