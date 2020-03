Stiri pe aceeasi tema

- România a ajuns la 123 de cazuri de coronavirus, dintre care noua oameni s-au vindecat. 2.652 de persoane sunt în carantina la nivel national, iar alte 14.573 de persoane sunt izolate. Ultimele cazuri sunt: - Caz 119 - Femeie, 25 ani din Cluj Napoca, întoarsa…

- (UPDATE, ora 18:30) Creste numarul cazurilor de infectari cu coronavirus confirmate in Romania. O femeie de 26 de ani Bucuresti este cel mai recent caz confirmat de coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Femeia se afla in autoizolare din 9 martie, iar in prezent este internata la Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat cazurile cu nr. 69 si 70. Este vorba despre un barbat de 26 de ani, din Mehedinti, venit din Italia pe data de 12.03.2020 si o femeie de 52 de ani, din Mehedinti, care a luat contact cu tanarul.Ambele cazuri sunt carantinate la Mehedinti, precizeaza sursa…

- Numarul cazurilor de COVID-19 in Romania a ajuns la 59 Numarul cazurilor de coronavirus în România a ajuns la 59, ieri fiind confirmate 12 noi îmbolnaviri. Ultimii sase pacienti - între care trei cadre medicale - sunt din judetul Hunedoara, infectati de femeia…

- In vreme ce vorbim oficial despre o pandemie globala de coronavirus, iar Italia ia masuri drastice și va avea deschise doar farmaciile și supermarketurile, in Romania statisticile legate de numarul de oameni infectati se modifica de la o ora la alta.

- Inca trei noi cazuri la nivel național. Este vorba despre un barbat de 55 ani, din București, contact cu pacientul din Gerota, asimptomatic, un alt barbat, de 31 ani din București aflat in autoizolare și o femeie de 53 ani, din Covasna, sosita din 8 martie din Italia și aflata in autoizolare. A fost…

- Inca trInca trei cazuri de persoane infectare cu noul tip de coronavirus au fost confirmate, miercuri dupa-amiaza, numarul cazurilor ajungand la astfel la nivel national la 35. Este vorba despre: un barbat de 55 ani, din Bucuresti, care a fost in contact cu pacientul din Gerota, asimptomatic, de un…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 470 in Italia. In Romania a fost confirmat primul caz de coronavirus. Cele mai afectate zone din Italia raman in continuare regiunile Lombardia...