Franta, unde aproape 26.000 de persoane au murit din cauza COVID -19, va incepe de luni relaxarea restrictiilor, dupa aproape doua luni de izolare, dar masuri severe vor ramane in vigoare in nord-estul tarii si in regiunea pariziana, relateaza miercuri AFP.



"Ridicarea progresiva a restrictiilor poate incepe luni, 11 mai pe intreg teritoriul", a anuntat joi premierul Edouard Philippe, in cadrul unei conferinte de presa, precizand ca Franta ramane ''impartita in doua'' in functie de situatiile sanitare si reguli drastice vor ramane in vigoare in zonele ''rosii'',…