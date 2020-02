Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a lansat miercuri o revizuire aprofundata a obiectivelor de politica externa si de aparare pentru a defini rolul Regatului Unit in lume dupa Brexit, relateaza agentiile Press Association si EFE. Initiativa, cea mai ampla pentru Regatul Unit de la sfarsitul Razboiului…

- Avertizarea epidemiologului vine ca reactie la afirmatia recenta a sefului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), aceea ca cele mai noi cazuri de pacienti infectati cu noul coronavirus, care nu au vizitat niciodata China, ar putea fi doar "varful iceberg-ului". Profesorul Gabriel Leung, directorul…

- Guvernul britanic a catalogat luni noul coronavirus chinez drept o ”amenintare grava si iminenta la adresa sanatatii publice” si a anuntat masuri in vederea protejarii publicului, relateaza AFP.

- O crestere a rasismului dupa izbucnirea epidemiei cu coronavirus din China, mergand de la abuzuri verbale la atacuri fizice, a fost resimțita de asiaticii care locuiesc in Marea Britanie, relateaza joi Press Association potrivit news.ro. Cu toate ca in Regatul Unit au fost inregistrate doar doua…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie infirma prezența infectarii cu coronavirus la pacientul sosit sambata in Romania, cu o cursa low-cost, de la Tel Aviv. Barbatul a acuzat stari asemanatoare cu simtomele virusului din China și a fost dus la Institutul Matei Balș pentru investigații.

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri. Pe al treilea loc sunt italienii, cu 291.000 de…

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri, anunța MEDIAFAX.Pe al treilea loc sunt…

- O tanara britanica a murit dupa ce a cazut de pe o stanca dintr-o populara zona turistica din Sydney, in primele ore al zilei de duminica, informeaza Metro.co.uk si Press Association. Serviciile de urgenta au fost chemate in zona falezei inalte din Diamond Bay, aflata in suburbia estica…