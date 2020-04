CORONAVIRUS. Imagini neverosimile în Neamț: „micul dejun” primit de pacienții infectați cu COVID-19 COVID-19. Criza coronavirus scoate la iveala unele condiții inadmisibile existente in spitalele din Romania. E și cazul Spitalului Județean din Piatra Neamț, unde o fotografie postata de un pacient diagnosticat pozitiv cu coronavirus a devenit virala. Acesta a publicat pe internet o poza cu micul dejun primit in aceasta dimineața, unul compus din o felie de salam, un mini-pachet de unt și doua felii de paine. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

