Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, guvernul spaniol a decretat starea de alerta in regiunea Madridului. Este o incercare de a stopa avansul epidemiei de coronavirus. In felul acesta a fost restabilita o carantina parțiala in capitala, care fusese anulata ieri de justiție, potrivit HotNews. Ministrul Sanatații, Salvador Illa,…

- Guvernul spaniol a declarat vineri stare de alerta in regiunea capitalei Madrid, ca masura de combatere a extinderii epidemiei de COVID-19, dar executivul central si cel regional isi continua disputa asupra masurilor antiepidemice concrete, dupa ce, in urma unei plangeri a guvernului regional, justitia…

- 10% din populația lumii ar fi infectata cu noul coronavirus. Declarația a fost facuta de un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații, care a indemnat la vigilența. La Paris a fost decretata stare de alerta.

- CHIȘINAU, 8 sept - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. © Sputnik / Рамиль СитдиковCum Rusia i-a ajutat Moldovei și altor țari sa lupte cu COVID-19Opt dintre acestea sunt de import, iar restul sunt cu transmitere…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca recurge la armata - care urmeaza sa mobilizeze 2.000 de militari - pentru a ajuta regiunile, competente in domeniul sanatatii, sa lupte impotriva unei ”explozii” a noilor cazuri de covid-19, relateaza AFP.CITEȘTE ȘI: O afectiune grava, dar ignorata:…

- Toate cele patru magazine ale companiei Apple, din regiunea Madrid, se inchid de luni, pe o perioada nedeterminata, potrivit Mediafax.Motivul este numarul tot mai mare de focare de COVID-19, care apar in Spania si in special in zona Capitalei. SG-ul PSD lanseaza BOMBA: vom propune un…

- Mai multi angajati au fost confirmati cu COVID-19 in cea mai mare fabrica auto din Romania, Dacia – Renault. Desi a recunoscut existenta angajatilor infectati, Grupul Renault nu a declarat numarul acestora, aceeasi retinere au avut-o si cei de la DSP, anunța MEDIAFAX.La trei zile de cand informatia…

- Femeia in varsta de 60 de ani venise in vizita la fiica sa, care lucreaza in apropiere de Atena. Romanca a trecut granița pe la Promachonas, a facut testul aici și acesta a fost negativ. Ulterior, femeia a inceput sa se simta rau, prezentand simptome specifice infectarii cu coronavirus. A mers la…