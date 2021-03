Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din casa in mai multe orase in incercarea de a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul Sanna Marin, potrivit Reuters. Decizia vine dupa un anunt al unei Comisii Constitutionale conform careia propunerea este prea vaga si nu respecta legea fundamentala. "Din cauza anuntului comisiei, guvernul a decis sa retraga propunerea", a scris Sanna Marin pe Twitter. Saptamana trecuta, guvernul a propus introducerea unui lockdown in cinci orase, inclusiv in capitala Helsinki. Oamenii nu ar mai…