Coronavirus: Guvernul ceh anunţă planul de eliminare treptată a restricţiilor Guvernul ceh intentioneaza sa elimine treptat, pana pe 8 iunie, masurile restrictive impuse in industria hoteliera si de retail ca urmare a pandemiei noului coronavirus, a anuntat marti ministrul industriei si comertului, Karel Havlicek, la incheierea sedintei de guvern, transmite dpa.



Incepand de luni, afacerile mestesugaresti, pietele saptamanale si dealerii de automobile au primit permisiunea sa isi reia activitatea.



Magazinele de vanzare cu amanuntul mai mici si apoi cele mai mari urmeaza sa se redeschida, la interval de doua saptamani.



Restaurantele, hotelurile…

