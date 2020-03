Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a decretat vineri incetarea tuturor activitatilor neesentiale si interzicerea oricaror adunari publice, ca masura impotriva actualei epidemii, transmite AFP. Aceste masuri sunt similare celor anuntate joi de guvernatorul Californiei…

- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a decretat vineri incetarea tuturor activitatilor neesentiale si interzicerea oricaror adunari publice, ca masura impotriva actualei epidemii, transmite AFP, citata de Agerpres. Aceste masuri sunt similare celor anuntate joi de guvernatorul Californiei…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea arata ca susține demersul Organizației Patronale a Retairelilor din Romania care cer inchiderea imediata a centrelor comerciale de tip mall din intreaga țara, cu excepția magazinelor alimentare și a farmaciilor. ”In acest context cer public…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat sâmbata ca Franta va închide toate magazinele neesentiale pentru a putea opri raspândirea coronavirusului. Ordinul se aplica restaurantelor, cafenelelor, teatrelor si cluburilor, a spus Philippe, citat de CNBC. Magazinele…

- Presedinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a anuntat joi ca guvernul spaniol ia in considerare inchiderea capitalei ca masura de a opri raspandirea coronavirusului in Spania, relateaza Reuters. Guvernul spaniol a negat miercuri ca ar aveain plan o astfel de decizie. "Din ce am vazut in ultimele…

- Secretarul de stat pentru transporturi al Frantei, Jean-Baptiste Djebbari, a declarat luni ca nu este necesara inchiderea frontierei cu Italia, in pofida raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. 'Inchiderea frontierelor nu ar avea sens, pentru ca circulatia virusului nu este limitata la granitele…

- Marea Britanie a adoptat duminica o pozitie ferma in perspectiva negocierilor viitoare cu Uniunea Europeana, anuntand ca isi va stabili o agenda proprie si nu va accepta regulile blocului comunitar pentru a evita frictiunile comerciale, transmite Reuters.

- Serbia si Kosovo au convenit luni reluarea zborurilor comerciale directe intre Belgrad si Pristina, dupa doua decenii de intrerupere, in cadrul unui acord mediat de SUA vizand impulsionarea normalizarii relatiilor intre cele doua parti, transmite Reuters.