Stiri pe aceeasi tema

- Geneva, 15 februarie 2021 - Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a introdus in Lista de utilizare in urgențe doua versiuni ale vaccinului AstraZeneca/Oxford impotriva COVID-19, oferind unda verde procesului de lansare a acestora la nivel global prin platforma COVAX. Vaccinurile sint produse de AstraZeneca-SKBio…

- Procedura aprobata de OMS se adreseaza țarilor care nu au mijloace proprii de stabilire a eficacitatii vaccinurilor. Distribuirea dozelor se va face prin dispozitivul COVAX, creat pentru a asigura un acces echitabil la vaccinurile anti-Covid.Potrivit comunicatului instituției, in primul semestru al…

- Canada este singura țara din G7, grupul celor mai dezvoltate țari, care a decis sa acceseze programul COVAX, starnind astfel noi acuzații cum ca statele bogate strang vaccinuri in exces, in vreme ce cele fara venituri mari nu iși pot imuniza populațiile, scriu BBC News și The Globe and Mail. Canada…

- COVAX Facility va distribui 1,992 de milioane de doze de vaccinuri AstraZeneca /Oxford produse de Serum Institute of India in Coreea de Nord pana in prima jumatate a acestui an, scrie Agerpres .Programul COVAX, care asigura vaccinuri tarilor sarace, este coordonat de Alianta pentru vaccinuri (GAVI),…

- Mali va cumpara 8,444 milioane de doze, pentru o populatie de aproape 20 de milioane de locuitori, "cu contributia financiara a Aliantei mondiale pentru vaccinuri si imunizare si a Bancii Mondiale", potrivit unui comunicat al guvernului publicat pe retele sociale, relateaza agerpres. Organizatia…

- Aproximativ 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, insa campaniile de imunizare sunt facute in principal de țarile bogate, a declarat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Michael…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Alianta pentru vaccinuri (Gavi), care au pus bazele unui mecanism de distribuire a vaccinurilor anti-COVID-19 catre tarile defavorizate, intentioneaza sa trimita primele doze in primul trimestru al anului 2021, au anuntat vineri cele doua organizatii, relateaza…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a dezvaluit, joi seara, la Antena 3, ca este infectat cu COVID-19. Medicul Alexandru Rafila se afla deja in izolare, dupa ce soția sa a fost diagnosticata cu noul coronavirus."Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a…