Coronavirus: Franţa pregăteşte ''pentru mijlocul săptămânii'' o evacuare aeriană a cetăţenilor săi din China Franta pregateste "pentru mijlocul saptamanii" o evacuare aeriana a cetatenilor sai din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus in China, a anuntat luni ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. "Impreuna cu ministerele de Interne, al Sanatatii si Apararii, vom pune in aplicare o operatiune de reintoarcere pe calea aerului a cetatenilor nostri", a spus ministrul in fata presei, precizand ca aceasta evacuare va avea loc "a priori la mijlocul saptamanii". "Echipele noastre din Wuhan incearca sa-i identifice pe compatriotii nostri care doresc sa se intoarca (in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

