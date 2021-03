Coronavirus: Flota oceanografică franceză îşi reprogramează treptat campaniile Flota oceanografica franceza, profund perturbata in 2020 de epidemia de COVID-19, isi reprogrameaza treptat campaniile, pentru a continua sa deserveasca o comunitate puternica de peste 3.000 de oameni de stiinta care lucreaza pentru cunoasterea si protectia oceanelor, relateaza AFP miercuri.



''In 2020, am fost foarte perturbati in ceea ce priveste organizarea campaniilor'', a afirmat cu regret presedintele Institutului francez de cercetare pentru exploatarea marii (Ifremer), Francois Houiller, in cadrul unei conferinte de presa.



"Campanii care au fost programate…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

