- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a aprobat, vineri, utilizarea in Uniunea Europeana a vaccinului anti covid AstraZeneca. Este recomandat persoanelor cu varste de cel putin 18 ani, anunța agentiile internationale de presa.

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, este de asemenea primul stat din UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters. Prim-ministrul Viktor Orban a declarat in cursul zilei…

- „Comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides a anunțat in timpul reuniunii noastre (a parlamentarilor UE -n.r.) din aceasta dimineața ca producatorul de vaccinuri Johnson & Johnson va depune probabil o cerere pentru aprobarea de catre UE a vaccinului sau in luna februarie”, a afirmat Peter…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni seara, la Amsterdam, amanarea pana miercuri a deciziei cu privire la recomandarea utilizarii unui al doilea vaccin impotriva COVID-19, transmite dpa. Un comitet de experti EMA s-a reunit luni, cu doua zile mai devreme decat era planificat initial,…

- In prezent, BioNTech lucreaza alaturi de Pfizer pentru a spori productia vaccinului COVID-19.Startup-ul german a condus cursa vaccinurilor, dar intarzie in Uniunea Europeana din cauza aprobarii relativ tarzii din partea autoritatii de reglementare.Astfel de intarzieri au avut loc chiar in Germania,…

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima tara din lume…