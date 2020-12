Stiri pe aceeasi tema

- Asemenea fostului presedinte american Barack Obama, si predecesorii sai la Casa Alba George W. Bush si Bill Clinton s-au declarat dispusi sa se vaccineze public impotriva COVID-19, pentru a-si incuraja concetatenii sa se vaccineze la randul lor, relateaza joi AFP si Reuters.

- Numarul zilnic de imbolnaviri de COVID-19 a atins un nou record marti in Rusia, determinand Moscova sa ia masuri prin restrictionarea accesului studentilor si varstnicilor la reteaua de transport public a orasului, relateaza Reuters, citata de agerpres. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat…