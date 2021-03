Stiri pe aceeasi tema

- Masurile "premature" de eliminare a restrictiilor in Statele Unite, in contextul prezentei mai multor versiuni de coronavirus, au provocat recenta intensificare a epidemiei in Statele Unite, a declarat duminica doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase…

- Un lungmetraj documentar despre imunologul american Anthony Fauci, director al Institutului National american pentru Alergii si Boli Infectioase, este pregatit de John Hoffman si Janet Tobias, potrivit Variety, relateaza News.ro. Dr. Anthony Fauci a fost intotdeauna o figura respectata si…

- Expertul american in boli infecțioase, doctorul Anthony Fauci, a dezvaluit ca mai mulți colegi din Africa de Sud i-au spus ca unii pacienți au fost reinfectați cu coronavirus, din cauza noii variante a virusului, care este mai contagioasa, informeaza CNN . ”In urma unor discuții cu numeroșii noștri…

- Specialistul in boli infecțioase din SUA, dr. Anthony Fauci, avertizeaza ca autoritațile americane ar trebui sa se aștepte la ce este mai rau in ceea ce privește noua tulpina a coronavirusului descoperita in Marea Britanie. „Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Expertul imunolog american, care a avut o relație complicata cu fostul președinte al SUA, a revenit in sala de presa a Casei Albe, dupa ce Joe Biden a lansat o strategie naționala pentru combaterea epidemiei Covid, scrie The Guardian . Anthony Fauci, cel mai important expert in boli infecțioase al SUA,…

- Specialistul în imunologie Anthony Fauci, consilier special al presedintiei SUA pentru maladia COVID-19, a afirmat joi ca este usurat ca nu mai trebuie sa îl contrazica pe Donald Trump, noteaza AFP.La o zi dupa învestirea lui Joe Biden, directorul Institutului National de Alergii…

- Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”,…