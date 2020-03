Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud au deschis un dosar penal in urma unei ședințe care a avut loc in Primaria Aiud, potrivit unor surse. In cadrul acesteia nu s-ar fi respectat distanța de cel puțin un metru intre persoane.”In cursul zilei de 25.03.2020, in urma formularii unei…

- Ziarul Unirea Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in Alba: Nu s-a respectat recomandarea de a pastra distanța de 1 metru fața de o alta persoana Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in Alba: Nu s-a respectat recomandarea de a pastra distanța de 1 metru fața de o alta persoana…

- Procurorii au deschis un dosar penal in urma unui denunț al unui partid pentru zadarnicirea combaterii bolilor in legatura cu inițiativa primariei Sectorului 5 din București de a distribui pungi și pachete catre locuitori, fara a le asigura insa voluntarilor implicați protecția adecvata, potrivit unui…

- Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in rem pentru comiterea infractiunilor de zadarnicirea combaterii bolilor si abuz in serviciu, dupa ce la Spitalul Judetean nu au fost luate masurile pentru prevenirea bolilor infecto-contagioase, iar 52 de cadre medicale aui fost confirmate cu coronavirus.Potrivit…

- O persoana venita recent din Italia si care nu a respectat masura izolarii la domiciliu pentru a preveni raspandirea COVID-19 are dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti, potrivit Agerpres. "Va facem cunoscut…

- Un barbat care s-a intors din Roma in urma cu doua zile a fost depistat intr-un autobuz al STB, linia 104, nerespectand izolarea la domiciliu, relateaza Mediafax. El acuza febra, tuse dar si ameteli, simptome specifice infectarii cu COVID-19. Barbatul are deschis pe numele sau un dosar penal pentru…

- Parchetul General a deschis dosar penal pentru ” divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice”, intrucat au aparut in spatiul public discutii din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, inainte de a fi decizii finale.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Procurorii din Petroșani au deschis dosar penal pe numele tinerei infectate cu coronavirus. Masura a fost luata dupa ce procurorii s-au autosesizat in cazul femeii de 26 de ani, din cauza ca nu a respectat termenii izolarii. Aceasta s-a intors din Veneto, Italia și ar fi trebuit sa stea izolata la…