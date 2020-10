Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, si comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, au anuntat marti seara ca intra in carantina dupa ce au fost in contact cu persoane testate pozitiv la COVID-19, la o saptamana dupa o vizita in Etiopia, noteaza AFP. "Am fost informat marti dupa-amiaza ca un membru al delegatiei care a calatorit cu mine si cu Janez Lenarcic in Etiopia saptamana trecuta a fost testat pozitiv la coronavirus", a explicat spaniolul Josep Borrel, 73 de ani, intr-un mesaj pe contul sau de Twitter. "Am fost testat negativ la revenire duminica. Ma autoizolez…