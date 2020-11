Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a revenit luni la lucru la Geneva, dupa ce a stat in izolare in urma expunerii la noul coronavirus, afirmand ca nu considera necesar un test, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "Am fost OK, fara simptome. Este…

- Taiwanul nu a primit înca invitația de a participa la o întrunire-cheie a Organizației Mondiale a Sanatații pe tema pandemiei, ce va avea loc saptamâna aceasta, din cauza ”piedicilor” puse de China, a acuzat ministerul de externe al insulei, potrivit Reuters. …

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID-19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918 care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri, 21 august, seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferința de presa, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.OMS a fost mereu…