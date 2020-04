Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Donald Trump are in vedere 1 mai ca data-tinta pentru relaxarea restrictiilor impuse in vederea limitarii epidemiei cu noul coronavirus in SUA, a declarat duminica seful Administratiei americane pentru alimente si medicamente (FDA), Stephen Hahn. Acesta a avertizat…

- Administratia presedintelui american Donald Trump are în vedere 1 mai ca data-tinta pentru relaxarea restrictiilor impuse în vederea limitarii epidemiei cu noul coronavirus în SUA, a declarat duminica seful Administratiei americane pentru alimente si medicamente (FDA), Stephen Hahn.…

- Administratia SUA ar putea impune sanctiuni privind vizele acelor tari care refuza sau care amana nejustificat sa accepte cetateni de-ai lor deportati din Statele Unite in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza sambata Reuters si dpa. Intr-un memorandum adresat vineri seara secretarului…

- In Statele Unite, in ziua de 6 aprilie au murit din nou un numar foarte mare de oameni: 1255. Este a doua cea mai neagra zi de pana acum, din toate tarile. Numarul imbolnavirilor a crescut in 24 de ore cu doar 30.331 de zile. In total, in Statele Unite s-a ajuns la 367.004 cazuri de coronavirus si…

- Guvernul Frantei evalueaza diverse scenarii privind relaxarea restrictiilor de circulatie implementate in cadrul eforturilor de contracarare a epidemiei de coronavirus, scrie agerpres.ro.Guvernul de la Paris "lucreaza la diverse scenarii pentru iesirea din starea de blocare a deplasarilor",…

- Iranul a anuntat miercuri 138 de noi decese in ultimele 24 de ore din cauza infectarii cu noul coronavirus, bilantul total al victimelor ajungand la 3.036 in Republica Islamica, a declarat la televiziunea de stat Kianush Jahanpur, purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza…

- Actiunile Alphabet, compania mama a Google, au crescut vineri cu peste 9% dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca proprietarul gigantului motor de cautare va crea un website care va ajuta la a stabili daca o persoana are nevoie de un test pentru coronavirus sau nu, transmite Reuters.

- Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgența din cauza noului tip de coronavirus din China, astfel ca cetațenii straini care au calatorit recent in China nu vor mai putea intra pe teritoriul american, potrivit Reuters.De asemenea, cetațenii americani…