- Numarul deceselor in Romania din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a ajuns, in noaptea de joi spre vineri, la 24. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca al 24-lea deces a fost al unei femei de 80 de ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași, in secția de…

