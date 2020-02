Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca pentru combaterea epidemiei cauzate de noul tip de coronavirus (2019-nCoV) in China și la nivel mondial este nevoie de 675 de milioane de dolari și de un plan care sa acopere perioada

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca grosul cazurilor, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de milioane…

- Expertii chinezi spun ca au pus la punct un kit de detectare rapida, care poate releva prezenta noului coronavirus într-o perioada scurta de timp, cuprinsa între 8 si 15 minute, a transmis agentia Xinhua, citata de EFE."Kitul este de o înalta sensibilitate, este usor de folosit…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decretat joi ca epidemia provocata de noul coronavirus aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie ”o urgenta de sanatate publica la nivel international”, relateaza AFP. ”Cea mai mare preocupare a noastra este posibilitatea…

- Organizația Mondiala a Sanatații a înregistrat cazuri de transmitere de la om la om a noului coronavirus în China și alte trei țari, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul instituției, care și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu acest aspect, relateaza site-ul agenției…

- Victima este un barbat in varsta de 50 de ani care s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra, dupa ce s-a intors la Beijing, sapte zile mai tarziu, a anuntat Comitetul pentru Sanatate din capitala chineza.Pacientul a murit…

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate depașește 200, iar trei pacienți și-au pierdut…