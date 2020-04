Coronavirus: Cum (nu)functioneaza şedinţele online din Parlament Sedinta online a Camerei Deputatilor le-a dat vineri batai de cap parlamentarilor, unii fiind treziti din somn, altii nestiind de cine si pentru ce sunt sunati, potrivit Mediafax.



Sedinta online a Camerei Deputatilor i-a dat vineri batai de cap Ralucai Turcan. Deputatul PNL Raluca Turcan nu stia ce proiecte se voteaza.



Deputatii au avut pe ordinea de zi sase proiecte, printre care amânarea platii ratelor si suspendarea platii la utilitati.

Dialogul a decurs astfel:



- Sarut mâinilie, doamna deputat, aveti cuvântul.

- Spuneti-mi pe ce am cuvântul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

