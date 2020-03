Coronavirus - Cu cât a scăzut folosirea transportului în comun în Europa ​În unele orașe europene numarul celor care folosesc transportul în comun a scazut și cu peste 80% din cauza coronavirusului, cele mai mari diminuari fiind în Spania și Italia, arata datele aplicației Moovit. Scaderile au început în Italia în primele zile de martie și s-au generalizat dupa ce tot mai multe țari au introdus carantina totala. Spre exemplu, la Viena utilizarea mijloacelor de transport în comun a scazut cu 80%. Unele orașe au închis cu totul rețelele de metrou, autobuz sau tramvai.



