Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat ca a decis amanarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, pana dupa data de 4 mai. De asemenea, a fost amanat concursul de capacitate.Plenul CSM a avut, pe ordinea de zi a sedintei de joi, amanarea sustinerii probelor la…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat in sedinta de joi, 12 martie, amanarea sustinerii examenului de definitivat in magistratura, in contextul pandemiei de coronavirus. Examenul era programat pentru zilele de 14 si 15 martie, insa acesta va fi reprogramat dupa data de 4 mai 2020."Plenul…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul estimativ al concursurilor si examenelor previzionate pentru anul 2020, dupa cum urmeaza: concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii: martie 2020 cu sustinerea probelor in octombrie noiembrie2020; unanimitate concurs…

- Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, luni, Curtii Constitutionale un punct de vedere cu privire la eliminarea pensiilor speciale, apreciind ca actul normativ ”incalca principiul independentei judecatorilor si statutul constitutional al procurorilor;” si ”contravine principiului egalitatii…

- Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului anterior promulgarii, a luat in dezbatere obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind unele masuri aplicabile in anul 2020 referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala…

- CCR a admis, miercuri, sesizarile de neconstituționalitate depuse PSD la legea privind masurile aplicabile în 2020 la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, respectiv la proiectul de lege asumat de Guvern pentru abrogarea OUG 51, prin care se modifica acte normative în…

- CSM anunta ca Sectia pentru judecatori si cea pentru procurori au decis sa convoace adunarile generale ale judecatorilor, respectiv procurorilor, in 21 ianuarie, pentru a formula un punct de vedere motivat privind iminenta abrogare a dispozitiilor legale care consacra pensia de serviciu, din perspectiva…

- Jurisprudenta constanta a instantei constitutionale a stabilit "fara echivoc" ca independenta Justitiei, ca garantie constitutionala, include securitatea financiara a magistratilor, a transmis, marti, Consiliul Superior al Magistraturii. "Pe fondul avansarii procedurilor privind eliminarea…