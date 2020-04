Coronavirus: Coreea de Sud relaxează unele măsuri de izolare după ce a înregistrat doar 8 cazuri în ultimele 24 de ore Coreea de Sud si-a extins masurile de distantare sociala cu inca 15 zile duminica, dar a oferit unele concesii pentru biserici si activitatile sportive, in conditiile in care a inregistrat in ultimele 24 de ore doar opt cazuri noi de coronavirus, cel mai scazut numar din ultimele doua luni, relateaza Reuters.



Masurile de relaxare inseamna ca bisericile pot sa se redeschida, iar sporturile precum fotbalul isi pot relua activitatea competitionala fara spectatori.



"Cel mai sigur este sa mentinem distantarea sociala, dar in mod realist nu este usor. Trebuie sa gasim un teren… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia a inregistrat cea mai mare crestere a numarului zilnic de cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus, totalul ajungand la aproape 1.000, a informat joi Ministerul Sanatatii, citat de Reuters, potrivit Agerpres.In timp ce statele vecine din Europa centrala precum Republica Ceha…

- Masurile de izolare sociala introduse in Belgia la mijlocul lunii martie pentru limitarea transmiterii noului coronavirus sunt prelungite pana pe 3 mai inclusiv, a anuntat miercuri prim-ministrul Sophie Wilmes, informeaza AFP. Guvernul a decis, totodata, ca niciun 'eveniment de masa' nu va putea…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a iesit vineri pe strazile din Brasilia, atragand in jurul sau oameni si salutandu-si suporterii in cel mai recent atac public la masurile de izolare sociala destinate combaterii epidemiei noului coronavirus adoptate oficial, informeaza Reuters. Bolsonaro, in varsta…

- Coreea de Nord - una dintre putinele tari din lume care nu a semnalat niciun caz de coronavirus - da asigurari ca efectueaza in continuare teste de depistare si ca a plasat 500 de persoane in carantina - ca masura de precautie -, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza Reuters.

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…

- Coreea de Sud a raportat 93 de cazuri noi de coronavirus, miercuri, iar numarul total al persoanelor infectate cu COVID-19 ajunge, astfel, la 8.413, potrivit datelor centrelor coreene pentru controlul și prevenirea bolilor, citate de Reuters.Citește și: Traian Basescu, dupa ce Guvernul a decis…

- In timp ce Italia este cuprinsa de haos ca urmare a extinderii masurilor de carantina, China a inregistrat cel mai mic numar de noi cazuri de infecție de la inceputul anului și pana acum, respectiv 40, același trend fiind și in Coreea de Sud, relateaza BBC News și Guardian. Pe fondul acestei crize,…