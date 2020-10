Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri intre protestatari si politisti s-au produs vineri in centrul orasului Barcelona, unde sute de persoane s-au adunat pentru a manifesta impotriva restrictiilor de circulatie impuse pentru a incetini raspandirea pandemiei de COVID-19, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Noi proteste impotriva restricțiilor impuse de autoritațile de la Roma pentru prevenirea raspandirea infecției cu noul coronavirus au avut loc in cursul zilei de marți, transmite la Repubblica. Dupa...

- Poliția din Italia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile furioase din orașele din nordul țarii, Torino și Milano, dupa ce protestele impotriva ultimei runde de restricții anti-coronavirus au izbucnit in violențe, scrie The Guardian. In timp ce șeful Organizației Mondiale a Sanatații…

- Sute de persoane au protestat in orasul italian Napoli in noaptea de vineri spre sambata pana la primele ore ale diminetii impotriva unei interdictii de circulatie si a unei inchideri planificate a regiunii, in contextul unei cresteri importante a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza agenția…

- Peste 20 000 de persoane s-au strans la Berlin, sambata, 1 august 2020, pentru a protesta impotriva luarii unor masuri mai restrictive pentru a opri raspandirea virusului Covid-19. Protestatarii au purtat pancarte cu inscripții gen „Corona, o alarma falsa”, „Suntem forțați sa purtam botnița”, „Imunitate…

