- Compania americana Johnson and Johnson a solicitat Agentiei Europene pentru Medicamente autorizarea vaccinului sau impotriva COVID - 19, pentru utilizare in Uniunea Europeana. Potrivit autoritatii in medicamente, serul ar putea fi autorizat in luna martie.

- Uniunea Europeana va cere Marii Britanii amanarea cu doua luni a ratificarii Acordului post-Brexit, prelungind pana pe 30 aprilie aplicarea provizorie a tratatului, informeaza agentia Reuters preluat de mediafax.. Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere prin care solicita amanarea…

- Uniunea Europeana a decis sa amane, pana la finele lunii aprilie, planurile care vizau finalizarea regulilor privind finantarea sustenabila, au declarat pentru Reuters o serie de oficiali europeni, ca urmare a opozitiei exprimate de unele state membre, in principal din Europa de Est, cu privire la…

- Traian Basescu: „Este o zi trista care confirma fragilitatea unui intreg sistem, sistemul de sanatate romanesc. Arata cat de prost este managementul la nivelul fiecarei institutii de sanatate. In mandatul meu s-au inchis spitale considerate atunci drept morgi. (…) Noi mostenim sistemul sovietic, n-am…

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, este de asemenea primul stat din UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters. Prim-ministrul Viktor Orban a declarat in cursul zilei…

- Laboratorul AstraZeneca - acuzat in Europa de intarzieri in livrarea vaccinului sau impotriva covid-19 - s-a retras miercuri de la o reuniune organizata de catre Uniunea Europeana (UE), in contextul in care Bruxellesul a ”contestat” aprig justificariloe prezentate de laboratorul britanic, relateaza…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat vineri o…

- Comisia Europeana va solicita explicatii de la grupul farmaceutic Pfizer pentru noile intarzieri ce vor aparea saptamana viitoare in livrarea de vaccinuri COVID-19 pentru tarile membre ale Uniunii Europene, a declarat vineri un purtator de cuvant al Executivului comunitar, citat de