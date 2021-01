Comisia Europeana a autorizat miercuri conditionat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania americana Moderna, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, dpa si Reuters. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat anterior in cursul zilei autorizarea conditionata a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Moderna, care este cel de-al doilea vaccin pe care EMA l-a recomandat spre aprobare in cadrul Uniunii Europene, dupa cel al Pfizer-BioNTech in decembrie. Campaniile de vaccinare impotriva COVID-19 din cele mai multe state UE au inceput…