- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul coronavirus a inceput din…

- Ministrul Sanatații le recomanda romanilor care pleaca in concediu cu avionul sau autocarul sa foloseasca masca in spațiile inchise. „Dvs. va gandiți la festivaluri, eu ma gandesc la concediile obșnuite. Sfatul meu e sa utilizeze masca in interior, cand calatoresc cu avionul sau autobuzul. Din cate…

- Medicii recomanda cetațenilor sa fie prudenti si sa poarte masca de protectie in spatiile inchise si aglomerate, in ultima saptamana, numarul cazurilor a crescut de la 200-250 la 4000. Medicii spun ca trebuie sa luam in calcul ca este o varianta virala care se transmite extrem de ușor și atunci fiecare…

- Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luni, vara fiind in mod traditional perioada de varf a incasarilor provenind din industria turismului, de care tara depinde economic.Cu exceptia transportului urban. metrou, tramvai, autobuz, a caselor…

- Autoritatile orasului american New York au cerut luni populatiei sa revina la purtarea mastii in toate spatiile publice interioare si au anuntat distribuirea a milioane de teste rapide pentru a incerca sa stapaneasca noul val de COVID-19, relateaza agentia EFE. Recenta noua crestere a numarului cazurilor…