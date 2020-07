China, care a fost inscrisa conditionat de Uniunea Europeana pe lista tarilor pentru care blocul comunitar ridica restrictiile de calatorie instituite pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a promis miercuri ca daca va putea garanta securitatea impotriva epidemiei va permite din nou accesul cetatenilor europeni in aceasta tara ''in ordinea corespunzatoare si prin mijloace sigure'', dar nu s-a angajat asupra unei date, relateaza AFP.



China figureaza pe lista celor 15 tari, publicata marti de Bruxelles, ai carei cetateni vor putea intra in statele UE, dar numai…