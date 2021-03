Coronavirus: China lansează un "pașaport de sănătate" China a lansat un pașaport digital care certifica starea de sanatate a calatorilor, o inițiativa aflata în studiu în Statele Unite, precum și în Europa, unde controversa se amplifica în jurul vaccinului rus împotriva Covid-19, care va fi produs din iulie în Italia, potrivit AFP.



În China, &"certificatul internațional de sanatate pentru calatorii&" - o aplicație pentru smartphone care afișeaza și autentifica datele de sanatate a pasagerilor - ar putea ajuta la deschiderea frontierelor în continuare.



Pentru moment, aplicația nu este obligatorie…

Sursa articol: hotnews.ro

