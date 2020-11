Stiri pe aceeasi tema

- China a decis sa blocheze sosirea vizitatorilor straini care provin din Marea Britanie si Belgia din cauza epidemiei si sa inaspreasca regulile de acces pe teritoriul sau pentru alte cateva tari, relateaza joi France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut anul trecut, a stopat in mare…

- Tara noastra are 316 de decese, in vreme ce rata de mortalitate cea mai mare este in Belgia, care are 940 de decese la un milion de locuitori. In primele zece țari de pe continent se afla, printre altele, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia și Franța. Republica Moldova are și ea o valoare ridicata…

- Daily Mail publica o fotografie a primelor doze de vaccin anti Covid produse de commpania Pfizer, pe o linie de productie din Belgia.Seful Pfizer din Marea Britanie: A fost minunat sa vedem cum vine primul flacon pe linia de fabricatie, potrivit alephnews.ro. Citește și: ANALIZA MASURI…

- China a anuntat vineri ca a aderat la mecanismul international pentru furnizarea de vaccinuri anti-COVID 19 catre tarile in curs de dezvoltare, o initiativa lansata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza France Presse. Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut pentru prima data…

- Cele 39 de victime, 31 de baieti si barbati si opt femei, cu varste cuprinse intre 15 si 44 de ani, au fost descoperite in luna octombrie a anului 2019 intr-un container incarcat pe un camion, intr-o zona industriala din Essex, la 30 de kilometri de Londra. Citeste si: Descoperire macabra…

- Programul de vaccinare impotriva COVID-19 in Marea Britanie se va adresa cu prioritate persoanelor mai in varsta si celor din profesiile cu risc, nu intregii populatii, a indicat responsabila cu acest dosar de pe langa guvernul de la Londra, transmit luni AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Numita…

- O serie de studii publicate, vineri, au oferit cele mai puternice dovezi de pana acum ca infecțiile cu Sars-CoV-2 cresc, accelerat, in Marea Britanie, inca din luna august, sugerand urmeaza un nou varf, scrie The New York Times. Oamenii de știința de la Imperial College din Londra au spus ca prevalența…

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de șase persoane, in contextul creșterii numarului de cazuri de coronavirus, anunța romania-actualitati.ro.Vor fi cateva excepții de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infecții noi in Marea Britanie…