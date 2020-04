Coronavirus: Celebra plajă australiană Bondi, redeschisă pentru înotători şi surferi Inotatorii si surferii s-au putut intoarce marti dimineata pe faimoasa plaja australiana Bondi, in timp ce pentru cei care vor sa faca plaja aceasta populara locatie va ramane pe moment inchisa, informeaza DPA.



Aflata in suburbiile estice ale metropolei Sydney, Bondi Beach este cea mai cunoscuta destinatie turistica australiana dupa zona portului Sydney, in 2018, ea fiind vizitata de 2,9 milioane de persoane.



Autoritatile au inchis plaja in urma cu aproximativ cinci saptamani, dupa ce mii de persoane au incalcat regulile stricte de distantare sociala impuse in urma pandemiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), dintre care 2.478 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment sunt internați 236 de pacienți. De la ultima comunicare cazurile noi au crescut cu 386. 527 persoane diagnosticate…

- Inotatorii si practicantii de surfing vor putea sa revina incepand de saptamana viitoare pe o celebra plaja din Sydney, Bondi Beach, la aproape sase saptamani dupa inchiderea sa din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. Plaja va ramane totusi inchisa…

- O celebra plaja din Sydney, Bondi Beach, se deschide saptamana viitoare, dupa ce a fost inchisa timp de o luna și jumatate din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat autoritatile locale,...

- Dupa ce, mai multe zile la rand, nu a mai raportat niciun caz nou de coronavirus, China iși „intrerupe” șirul norocos. Autoritațile au anunțat ca au fost depistate 31 de persoane cu COVID-19 și alte patru persoane au murit. Masurile de izolare, insa, continua sa fie ridicate, iar chinezii nu iși fac…

- Edilul a dat asigurari ca medicii au situația sub control, iar numarul cazurilor pe infectare în județul Cluj nu a crescut alarmant. Mai mult, Emil Boc a spus ca nu exista pacienți din județul Cluj la terapie intensiva. "Pe ce înseamna județul Cluj, nu va pot da…

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic: in ultima zi au murit 793 oameni din cauza infectarii cu noul coronavirus. Este cel mai grav bilanț din peninsula de la izbucnirea pandemiei. Sambata, 21 martie se implinește o luna de la depistarea primului caz de coronavirus din…

- Autoritatile medicale din SUA nu isi pot da seama cum un locuitor din Solano County, California, a fost infectat cu noul coronavirus, avand in vedere ca pacientul nu a calatorit in zone afectate de epidemie si nici nu a intrat in contact cu persoane infectate, transmite CNN, conform Mediafax.Modul…

- Cel puțin 132 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus a anunțat, șeful Agenției de Protecție Civila, Angelo Borreli, intr-o conferința de presa duminica, potrivit CNN. Autoritațile italiene fac eforturi sa gaseasca pacientul zero. Din cei 132 infectați, 26 sunt in terapie intensiva, doi…