- Guvernul va aproba in cateva zile un proiect de lege ce vizeaza unele masuri de susținere a mediului de afaceri.Astfel, va fi introdus moratoriu asupra tuturor controalelor de stat, pe perioada starii de urgența.

- Pandemia care afecteaza acum intreaga lumea poate avea efecte serioase pe termen lung asupra economiei, deja anumite sectoare resimțind o modificare semnificativa a activitații lor, a transmis deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb, intr-un comunicat. „Pentru ca este important ca economia sa funcționeze…

- In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind: – suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat luni ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societatile economice afectate de criza generata de Noul Coronavirus, subliniind faptul ca economia trebuie sa mearga inainte.

- Noul coronavirus a provocat moartea a cel putin 5.400 de persoane in intrega lume si peste 143 de mii au fost infectate. Europa, care a devenit centrul epidemiei, se confrunta cu o explozie a cazurilor.

- Virgil Popescu susține ca i-au ieșit negative teste le la coronavirus și ca muncește la o serie de masuri, pe care le va propune in scurt timp, de sprijin pentru mediul de afaceri.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri…

- Partidul Ecologist Roman solicita luarea, de urgenta, a unor masuri economice pentru ajutorarea mediului de afaceri afectat de coronavirus se pune intr-un comunicat de presa semnat de Marius Necula, vicepreședinte PER. PER solicita luarea unor masuri economice in vederea protejarii mediului…