Coronavirus: Carnavalul din Notting Hill, anulat pentru al doilea an consecutiv

- Pandemia cauzata de coronavirus a scazut in intensitate pentru a cincea saptamana consecutiv in intreaga lume, in special in Asia si Europa, potrivit unui bilant difuzat vineri de AFP. Un indicator important, numarul cazurilor diagnosticate reflecta doar o fractiune din numarul real al infectiilor,…

- Cantaretul si compozitorul american Lionel Richie si-a amanat pentru vara anului 2022 turneul sau prin Europa, cu spectacolul "Hello Tour!", in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni EFE. Astfel, concertele pe care artistul preconiza sa le sustina in Spania…

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat in Germania, nu va avea loc nici in 2021 – pentru al doilea an consecutiv – din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat luni presedintele-premier al landului Bavaria, citat de Reuters. Oktoberfest atrage de obicei aproximativ 6 milioane…

- Decesele asociate COVID-19 in intreaga lume a ajuns la peste 3 milioane, potrivit ultimelor date inregistrate sambata de Universitatea Johns Hopkins (JHU), care cifreaza numarul contagierilor globale la peste 140 de milioane, relateaza EFE. Este vorba de cifre publicate dupa ora 10:00 GMT de JHU pe…

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre cum se pot produce mai multe vaccinuri pe teritoriul UE, din moment ce problemele cu livrarile din blocul comunitar sunt cauzate mai mult de o lipsa a capacitatii de productie decat de absenta comenzilor, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel,…

- Cetațenii englezi care vor incerca sa calatoreasca in strainatate fara un motiv intemeiat risca o amenda de 5.000 de lire sterline, incepand de saptamana viitoare, potrivit noilor legi privind restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza HotNews.ro, care citeaza BBC.Interdicția…

