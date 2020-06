Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, a precizat, joi, ca nu a intentionat sa invinovateasca lucratorii din Romania si Bulgaria, infectati cu noul coronavirus, arata un comunicat al Ambasadei Germaniei la Bucuresti transmis AGERPRES."Exista numeroase riscuri de…

- Prim-ministrul landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, a precizat, joi, ca nu a intentionat sa invinovateasca lucratorii din Romania si Bulgaria, infectati cu noul coronavirus, arata un comunicat al Ambasadei Germaniei la Bucuresti transmis AGERPRES. "Exista numeroase riscuri…

- MAE anunța ca s-a autosesizat dupa ce prim-ministrul Armin Laschet din Renania de Nord-Westfalia ar fi considerat ca muncitorii din Romania si Bulgaria au introdus virusul in fabrica de carne Tonnies din...

- Cel putin 657 de lucratori de la abatorul din Guetersloh, unde sunt angajati si muncitori romani, au fost confirmati cu COVID-19 de la inceputul saptamanii, a informat miercuri seara Grupului Toennies, caruia ii apartine unitatea, transmite dpa, relateaza Agerpres.Autoritatile sanitare locale au plasat…

- Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, acuza romanii și bulgarii de raspandirea COVID-19 in Germania, și nu masurile de relaxare din aceasta țara. El susține ca muncitorii din...

- Cel putin 657 de lucratori ai unui abator din Guetersloh, landul german Renania de Nord - Westfalia, au fost testati pozitiv la noul coronavirus de la inceputul saptamanii, a informat miercuri seara Grupului Toennies, caruia ii apartine unitatea, transmite dpa.Autoritatile sanitare locale…

- Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, considera ca muncitorii romani și bulgari au fost la originea unor focare de coronavirus in Germania, raspandirea virusului fiind facilitata de modul in care acești muncitori sunt cazați și in care muncesc....

- 80 de muncitori romani au fost confirmati ca fiind infectați cu noul coronavirus, in Germania. Aceștia lucreaza la un abator in vestul tarii, din landul Renania de Nord-Westfalia. In total, la acea unitate au fost depistati pozitiv cu coronavirus 130 de lucratori. Ministerul Afacerilor Externe spune…