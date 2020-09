Coronavirus: Austria înăspreşte regulile de purtare a măştilor din cauza creşterii numărului de infectări Austria inaspreste incepand de luni regulile de purtare a mastilor si de distantare sociala la evenimente publice si in restaurante, ca raspuns fata de accelerarea raspandirii noului coronavirus in tara, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters. De luni, mastile vor fi obligatorii in magazine, in toate mijloacele de transport public si in scoli, in afara salilor de clasa, a precizat seful guvernului. Evenimentele private vor fi limitate la 50 de participanti in spatii inchise si la 100 in aer liber, iar cele cu caracter profesional vor putea primi pana la 1.500 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia impune noi restrictii in doua dintre cele mai vizitate destinații, din cauza cresterii numarului de infectari cu coronavirus Autoritatile din Grecia au anuntat ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari…

- Autoritatile din Grecia au anuntat miercuri ca, incepand cu 21 august, vor impune noi restrictii in insula Mykonos si in regiunea Halkidiki din cauza numarului mare de contaminari cu noul coronavirus, informeaza Reuters.

- Autoritatile regionale din Catalonia le-au recomandat vineri locuitorilor Barcelonei, al doilea oras ca marime al Spaniei, sa ramana acasa si sa nu se adune in grupuri de mai mult de zece persoane, intr-un efort de a incetini cresterea numarului de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit Reuters si AFP.…

- Austria va interzice incepand de joi, 16 iulie, cursele aeriene regulate directe din zece state, printre care Romania si toate tarile din Balcanii de Vest, conform unui ordin al ministrului sanatatii, Rudolf Anschober, informeaza marti agentia APA.

- Guvernul grec susține luni o ședința in care se analizeaza situația epidemiologica, in contextul in care numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a crescut constant in ultimele zile, relateaza Digi 24.Printre turiștii infectați se afla și o femeie din Romania, in varsta de 66 de ani. Aceasta…

- Cotidianul a citat o sursa medicala potrivit careia inca cel putin 30 de persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus. Joi, in Hong Kong au raportat 42 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 34 cu transmitere locala, ceea ce inseamna a doua zi consecutiva de crestere a numarului infectiilor…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani din Romania determina autoritațile din mai multe state europene sa ia masuri drastice. Astfel, Austria și Belgia și-au inchis porțile pentru romani, cei care ajung in aceste state fiind nevoiți sa stea in carantina.

- Turcia impune un blocaj parțial pentru sâmbata și weekendul urmator, dupa o creștere a infecțiilor cu coronavirus, care a urmat ridicarii generale a restricțiilor, în urma cu doua saptamâni, potrivit Reuters. Guvernul spune ca obiectivul sau este de a proteja pâna la…