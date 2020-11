Austria va desfasura o campanie de testare pe scara larga pentru COVID-19 dupa incheierea perioadei de carantina ce va incepe marti si va dura pana pe 6 decembrie inclusiv, a declarat cancelarul Sebastian Kurz duminica. Referindu-se la testele pe scara larga efectuate in Slovacia vecina, Kurz a declarat pentru postul public de radio ORF: "Am decis aici in Austria (...) sa urmam aceeasi cale". Guvernul va oferi saptamana viitoare mai multe detalii cu privire la acest proiect, care va fi "o provocare logistica", potrivit cancelarului. Kurz a fost criticat pentru intarzierea actiunilor mai radicale…